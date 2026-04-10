ألعاب نارية وأسلحة بيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة في العمرانية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية بالجيزة.



وبالفحص تبين انه بتاريخ 5 الجارى حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة بين طرف أول : (4 أشخاص " لـ2 منهم معلومات جنائية") ، وطرف ثان:(4 أشخاص "لـ2 منهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم لقيام أحد أفراد الطرف الأول بسكب المياه على آخر من الطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية.



أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (الأسلحة البيضاء - الألعاب النارية) المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .