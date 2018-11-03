تأجيل محاكمة 30 متهما في داعش الاسكندرية لـ 10 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى لجلسة ١٠ نوفمبر.



