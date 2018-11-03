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فيديوجراف.. استجابة لـ صدى البلد.. حل مشكلات 14 منطقة في أسبوع

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
منار شعبان
قدم موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الأسبوع الجاري، مجموعة من الشكاوى كان قد أرسلها مواطنون على الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى على واتس آب، وذلك لعرضها على المسئولين الذين استجابوا بحل 14 مشكلة تم عرضها عليهم بمناطق مختلفة بالمحافظات.
وكان ضمن أبرز هذه الشكاوى أزمات القمامة بمنطقة أوسيم وإشغالات حي الزيتون، بالإضافة إلى تطهير مدرسة برأس غارب من الثعابين ومنح الطلاب إجازة لمدة 3 أيام للتأكد من خلوها من الثعابين.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.
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