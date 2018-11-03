الخارجية الأمريكية: مستمرون في دعم مصر وجهودها الرامية إلى محاربة الإرهاب

أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحافلة التي تقل مجموعة من أقباط مصر بمحافظة المنيا بصعيد مصر.





كما توجهت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب لها، بأحر التعازي، لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء، مؤكدة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مصر وجهودها الرامية إلى محاربة الإرهاب.





يشار إلى أن "أتوبيس" تعرض لهجوم بالقرب من دير الأنبا صموئيل فى المنيا، حيث انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لفحص ملابساته، بجانب سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم، حيث أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 7 آخرين.