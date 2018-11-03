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أخبار العالم

مصادر ميدانية يمنية: الجيش الوطني يحكم سيطرته على جامعة الحديدة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:09 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت مصادر ميدانية يمنية اليوم /السبت/ بأن قوات الجيش الوطني تقدمت في المحور الجنوبي للمدينة وأحكمت سيطرتها على جامعة الحديدة وسط انهيار وفرار مقاتلي الميليشيات نحو الأحياء الداخلية للمدينة.

وأشارت المصادر، حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية، إلى أن المحور الشرقي للمدينة يشهد قتالا عنيفا بمختلف الأسلحة وسط تقدم للجيش الوطني، حيث أحكم سيطرته على معسكر الدفاع الجوي، ويهاجم بقوة الميليشيات في معسكر الحرس الجمهوري شمال شرق منطقة /كيلو 16/.

ولفتت إلى أن طائرات التحالف شنت سلسلة غارات "غطائية"، استهدفت تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات في شارع /الخمسين/ وأحياء متفرقة عند الأطراف الشمالية للمدينة، تمهيدا لتمكين وحدات الجيش من التقدم شمالا وفرض طوق على المدينة.

من جانبها، كشفت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات تعتمد بشكل كبير على القناصة ومدفعية الهاون التي تستخدمها من وسط الأحياء السكنية في المدينة.

وفي سياق ذي صلة .. ألقت قوات التحالف منشورات حثت فيها الصيادين على الابتعاد عن كافة الجزر القريبة من مدينة الحديدة ، وعدم الاقتراب من الشواطئ الجنوبية الغربية للمدينة، داعية المواطنين للابتعاد عن مناطق المواجهات.

وتتواصل المعارك لليوم الثاني على التوالي بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية عند الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة الحديدة في الساحل الغربي لليمن، بإسناد جوي كثيف من طائرات تحالف دعم الشرعية.
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