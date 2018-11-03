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أخبار البلد

سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تبادل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الدروع، حيث أهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرا لجهود المحافظة في التعاون لرعاية وحماية العمال غير المنتظمة.

كما أهدى "قنصوة" درع المحافظة للوزير لدوره وحرصه على حماية ورعاية جميع العمال ولتواجده وسط عمال الإسكندرية، وتبادل الوزير والمحافظ كتاب الله المصحف الشريف.

جاء ذلك خلال تسليم الوزير 50 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة العاملة بمشروعات المحافظة.
سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور
سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور
سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور
سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور
سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور
سعفان ومحافظ الإسكندرية يتبادلان الدروع خلال تسليم شهادات أمان.. صور
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