الأسماء النهائية لمرشحي سكرتارية الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر انعقادها في 9 نوفمبر 2018 الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات سكرتارية الهيئة العليا والذي بلغ عددهم 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



جاء ذلك بعد اعتمادها من المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد.



وكان رئيس الحزب، قد قرر ترتيب أسماء المرشحين طبقا للترتيب الأبجدى لكل منهم، وذلك بالنسبة لانتخابات الهيئة العليا للحزب.