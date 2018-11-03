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رياضة

معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا شكل تاني في الفترة المقبلة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:46 م
معتز البطاوى
معتز البطاوى
عبد الله هشام
قال معنز البطاوي المشرف العام عل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن الفترة المقبلة للفريق ستكون مختلفة تماما عن الفترات السابقة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز، الثاني في مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية برصيد 17 نقطة.

وأضاف البطاوي :"واجهنا سوء توفيق كبير في الفترة الماضية، وكان من الممكن أن نحقق نتائج أفضل لكن عامل التوفيق لم يكن معنا".

وتابع: "الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، القادرين على تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم، ونثق فيهم جميعا مع الجهاز الفني المحترم".

وواصل: "ندعم الجهاز الفني بقيادة الكابتن رمضان السيد، ونثق فيه تماما على قيادة الفريق إلى صدارة المجموعة والصعود لدوري الكبار".

واختتم حديثه قائلا: "نعمل خلال فترة توقف الدوري على تصحيح بعض الأخطاء التي ظهر عليه اللاعبون، وتحديدا في خط الهجوم، ومشكلة إستغلال كافة الفرص التي تتاح في المباريات".
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