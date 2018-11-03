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حفيد نيلسون مانديلا: منتدى شباب العالم يحقق حلم جدي .. فيديو

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:09 م
صدى البلد
هاني حسين
قال حفيد نيلسون مانديلا: "أشعر بالفخر بأنني أحمل ذلك اللقب، وكان يرغب جدي في تغيير حياة 60 مليون في جنوب أفريقيا".

وأضاف خلال كلمته في الحفل الإفتتاح لمنتدى شباب العالم، قائلا:" أنا مؤسس منظمة إرث مانديلا وهي منظمة تمثل الإرث الخاص بنيلسون مانديلا، وتدعم الحصول على فرص العمل في جنوب أفريقيا، وتحسين حياة المتواجدين في جنوب أفريقيا عن طريق المؤسسات الصناعية والاجتماعية الملتزمة بإحداث التغيير".

وتابع:" حلم الحرية محتمل وأقول لكم هذا هو المكان لتحقيق أحلامكم وتحويلها إلى أمر واقع وهذا هو التوقيت لكم من أجل إحداث الفارق".

وأكمل:" موهبة الشباب مدهشة وقوة الجيل الشاب تمد العالم بأفكار ابتكارية جديدة لأننا لدينا رغبة في التجربة والتحدي وإحداث التغيير، وعندما تغادرون منتدى شباب العالم انتشروا في العالم لإحداث التغيير متحلين بالأمل، وأعلم أنه إذا كان جدي وجدتي هنا سيكرر هذا الأمر لأنهما طالما حلما بتحقيق ذلك".
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