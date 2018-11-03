ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

علي جمعة: الرسول محمد أفضل من الكعبة والعرش

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الرسول محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أفضل من الكعبة والعرش.

وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه إذا كان العرش هو سيدُ الكائناتِ عِظَمًا؛ فإن سَيِّدُ الكائنات على الإطلاق، وهو أفضل من العرش والكعبة وكل المخلوقات هو سيدُ الْخَلْقِ صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابع: ولذلك يقولُ أهلُ الله: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَرْشِ اسْتِوَاءِ رَحْمَانِيَّتِكَ" فإذا كان العرش موصوفًا باستواء القاهرية فإذ به ﷺ موصوفٌ بأنه عرش استواء الرحمانية؛ وليس استواء القاهرية كاستواء الرحمانية، فأيهما قَدَّمَ الله عز وجل؟ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أم {بِسْمِ اللهِ الْقَهَّارِ الْمُنْتَقِم}، فالجمالُ قبلَ الجَلاَلِ على الأكوان، يقول الحق تبارك وتعالى: (ورحمتى وسعت كل شىء) ويقول فى الحديث القدسى "ورحمتى سبقت غضبى"، ويقول الله تعالى فى شأن نبيه ﷺ {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. فسيدنا رسول الله ﷺ أفضل الخلق أجمعين.
loading...

ترشيحاتنا

تونس تمنع وفدا إسرائيليا من المشاركة بمؤتمر عالمي وحماس تعلق

فاروق الباز: الإكثار من السدود على النيل خطط خايبة.. فيديو

هجوم نارى من جماهير ريال مدريد على سيرجيو راموس بسبب الكلاسيكو

برلماني يطالب بتوقيع غرامة 20 ألف جنيه على مدرسي الدروس الخصوصية

صدى البلد ينشر نص مشروع قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة

الأهلي 97 يهزم بيراميدز 2 - 1 في عقر داره

وليد سليمان ينضم لقائمة منتخب مصر أمام تونس

إقالة مدرب الاهلي السابق من تديب سبورتنج لشبونة

قيدوها بالحديد وأعدموها رميا من طائرة هليكوبتر .. زليخة مناضلة تحدت الاستعمار الفرنسي

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لافتتاح منتدى شباب العالم

منع رونالدينهو وشقيقته من السفر والتحفظ على جوازهما بسبب 2.3 مليون دولار

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الهناجر.. شحات الغرام يعيدك لزمن ليلي مراد وفوزي.. فيديو وصور

جولة لضيوف مهرجان الفلكلور الأفروصيني للتعرف على معالم مصر السياحية.. صور

صور السيسي وأعلام الدول.. مظاهر احتفالات المشاركين في منتدى شباب العالم

بالصور.. حنان مطاوع تفتتح فيلمها الجديد قابل للكسر

آيتن عامر تنشر نظامها الغذائي الجديد للتخسيس

فيديو

أحمد موسى: أيدي عناصر الإخوان ملطخة بدماء شهداء مصر .. فيديو
حفيد مانديلا: فخور بجدي لتمكنه من تغيير حياة الأفارقة.. فيديو
أحمد موسى يكشف عدو مصر الأول .. فيديو
حفيد نيلسون مانديلا: نحن هنا لمناقشة كيف نجعل العالم أفضل..فيديو
أحمد موسى يثبت بالوثائق تورط الإخوان في قتل المصريين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟

هل توافق على مشروع قانون زيادة رسوم النظافة على الوحدات السكنية؟