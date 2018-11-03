علي جمعة: الرسول محمد أفضل من الكعبة والعرش

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الرسول محمدًا -صلى الله عليه وسلم- أفضل من الكعبة والعرش.



وأضاف «جمعة» عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه إذا كان العرش هو سيدُ الكائناتِ عِظَمًا؛ فإن سَيِّدُ الكائنات على الإطلاق، وهو أفضل من العرش والكعبة وكل المخلوقات هو سيدُ الْخَلْقِ صلى الله عليه وآله وسلم.



وتابع: ولذلك يقولُ أهلُ الله: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَرْشِ اسْتِوَاءِ رَحْمَانِيَّتِكَ" فإذا كان العرش موصوفًا باستواء القاهرية فإذ به ﷺ موصوفٌ بأنه عرش استواء الرحمانية؛ وليس استواء القاهرية كاستواء الرحمانية، فأيهما قَدَّمَ الله عز وجل؟ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أم {بِسْمِ اللهِ الْقَهَّارِ الْمُنْتَقِم}، فالجمالُ قبلَ الجَلاَلِ على الأكوان، يقول الحق تبارك وتعالى: (ورحمتى وسعت كل شىء) ويقول فى الحديث القدسى "ورحمتى سبقت غضبى"، ويقول الله تعالى فى شأن نبيه ﷺ {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}. فسيدنا رسول الله ﷺ أفضل الخلق أجمعين.