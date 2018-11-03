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أخبار العالم

العراق يواجه كارثة بسبب سدود تركيا على دجلة والفرات

السبت 03/نوفمبر/2018 - 08:26 م
نفوق أطنان من الأسماك
نفوق أطنان من الأسماك في العراق
رحيم يسري
تعاني الثروة السمكية في العراق من كارثة حقيقية، بسبب النفوق المفاجئ لآلاف الأطنان من الأسماك في المزارع المقامة على نهري دجلة والفرات جنوب البلاد، حيث يعاني النهران من انخفاض منسوب المياه نتيجة السدود والأنشطة المائية في كل من تركيا وإيران، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وقال صاحب إحدى المزارع السمكية " زرعنا 70 ألف سمكة وتكبدنا خسارة 450 ألف دولار.. كله مات.. نجيب منين؟".

وأرجع مسؤولون وخبراء أسباب الكارثة إلى انخفاض معدلات المياه في نهري دجلة والفرات بسبب ضعف ضخ المياه من تركيا بعد السدود الجديدة التي أقامتها على النهرين.

وأوضحت الشبكة أن العراق يعاني من انخفاض ملحوظ في منسوب نهرى دجلة والفرات، بسبب إقامة سدود فى تركيا وقيام إيران بقطع بعض الروافد المغذية لنهر دجلة، حيث تقوم أنقرة بملئ سد "إليسو" العملاق، ومن المتوقع أن يخفض من حصة العراق في نهر دجلة من 738 مليار قدم مكعب إلى 343 مليار قدم مكعب سنويًا.

وتبني تركيا 22 سدا على مجري دجلة والفرات ضمن مشروع جنوب شرق الأناضول لاستصلاح مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، وبما يزيد بثلاثة أضعاف حاجة تركيا من المياه، كما يجري حوالي 30% من التدفق السنوي لنهر دجلة من إيران، ومن المقرر أن يكتمل سد داران هذا العام، مما سيقلل من تدفق المياه عبر نهر سيروان بنسبة تصل إلى 60% ويترك العديد من مناطق وسط وجنوب العراق بدون إمدادات كافية.
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