يوفينتوس يغرد وحيداُ على قمة الكالشيو بثلاثية في مرمى كالياري.. فيديو

حقق فريق يوفنتوس فوزًا على ضيفه كالياري بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو في إطار الجولة الحادية عشرة ضمن منافسات الدوري الايطالي.



ولم ينتظر يوفنتوس سوى دقيقة واحدة وأعلن عن تقدمه عبر باولو ديبالا بعد مراوغة لمدافعي كالياري وسددها بإتقان لتسكن الشباك حارس المرمى.



لكن جواو بيديو غلفاو أدرك هدف التعادل لفريقه كالياري في الدقيقة 36 من تسديدة داخل منطقة الجزاء عقب بعد ارتباك لاعبي اليوفي



وعاد فريق يوفنتوس أحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38 عن طريق مدافع كالياري بالخطأ فى مرماه، وقبل نهاية المباراة ومن هجمة مرتدة قادها رونالدو ومرر الكرة الي جواردادو الذي أسكن الكرة في شباك الخصم .



وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيدة 31 نقطة في المركز الأول ، بينماتجمد رصيد كالياري عند 13 نقطة فى المركز الثاني عشر .