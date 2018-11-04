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أخبار العالم

إلغاء العديد من الرحلات الجوية بمطار سريناجار في الهند بسبب الثلوج الكثيفة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعلن مسئولون في الهند أن تساقط الثلوج بكثافة في مدينة "سريناجار" أجبر السلطات على إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار المدينة.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد أن مسئولي مطار "سريناجار" قد أعلنوا عن قائمة الرحلات التي ألغيت أو تم تحويل مسارها إلى مطار "جامو" على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماع "تويتر".

وأضافت القناة الهندية أن تساقط الثلوج بكثافة قد تسبب أيضا في انقطاع التيار الكهربائي في معظم المناطق بإقليم "كشمير"، مشيرة إلى أن السلطات تعمل في الوقت الحالي على إعادة الكهرباء.

وقد أدى تساقط الثلوج المفاجئ أيضا إلى حدوث اختناقات مرورية شديدة مع إغلاق العديد من الطرق وتقطع السبل بالعديد من المواطنين في مناطق مختلفة.
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