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فن

في عيد ميلاده.. تعرف على العمر الحقيقي لمحمد حماقي

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 10:03 ص
محمد حماقي
محمد حماقي
شروق إبراهيم
ينتمي الفنان محمد حماقي، لنجوم برج العقرب فهو من مواليد 4 نوفمبر 1975.

ويحتفل حماقي، اليوم بعيد ميلاده الـ42 بعد وصوله لقمة نجوميته من خلال مشوار فني طويل بدأ عام 1997.

ويعد حماقي، من أهم نجوم الغناء في مصر والوطن العربي وقدم 7 ألبومات غنائية من أنجحها "عمره ما يغيب" و"من قلبي بغني"، وحصد عن هذه الألبومات العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

وعلى صعيد آخر، يضع حماقي اللمسات الآخيرة على ألبومه الجديد الذي يتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الذين شاركوه نجاحاته السابقة منهم أيمن بهجت قمر، عمرو مصطفى أمير طعيمة وتوما.
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