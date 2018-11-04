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وزير الرياضة الرواندية: إحلال السلام يحتاج إلى الحوار المستمر.. فيديو

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
أكدت روز ماري موبيزى وزيرة الشباب والرياضة فى رواندا، أن العالم يحتاج إلى التواصل المستمر من أجل القضاء على النزاعات وإحلال السلام ولذلك يجب أن نوفر منصة للحوار كما فى هذا المنتدى الذي يقيمه الرئيس السيسي.

وأوضحت موبيزى، خلال كلمة لها بجلسة "دور قادة العالم في بناء واستدامة السلام"، خلال فاعليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم اليوم الأحد، أن الحوار من أهم العناصر الذى يساهم فى إحلال السلام خاصًة من المنظور السياسي.

وتابعت: "نحن الآن نستخدم أدوات للتواصل والاتصال من أجل السلام وتجاوز حدود الخلافات والنزاعات بيننا ولذلك تم خلق يوم لرواندا من أجل جمع المواطنين مع الرئيس لمناقشة التحديات التي يواجهها الشباب".
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