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محافظات

محافظ أسيوط: توفير فرص عمل للخريجين الجدد من خلال فتح فصول محو الأمية وتعليم الكبار

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط عن توفير فرص عمل للخريجين من خلال فتح فصول محو الامية وتعليم الكبار بجميع قرى ومراكز المحافظة ومنح المعلمين بتلك الفصول مكافاة شهرية قدرها 300 جنيه عن الدارس الناجح بحد أدنى 10 دارسين بالفصل الواحد في دورة مدتها 3 أشهر بالتنسيق مع مديريات الخدمات بالمحافظة لتوفير أماكن تلك الفصول على ان يتقدم الخريج الى مديرية القوى العاملة بالمحافظة لتسجيل بياناته الشخصية والتنسيق مع هيئة تعليم الكبار بالمحافظة بعنوانها الكائن بالدور الاول بعمارة الاوقاف بميدان المجذوب بحى غرب أسيوط وذلك تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسى باعلان عام 2019 عام التعليم وخطة الدولة باعلان مصر خالية من الامية عام 2030.

ياتى ذلك فى إطار التنسيق الذى تم بين اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى لتعليم الكبار خلال زيارته الأخيرة للمحافظة الشهر الماضى وبناء على توصيات الاجتماع التنسيقي برئاسة الوزير المحافظ وبحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والعميد مصطفى عبد الله رئيس جهاز تعليم الكبار بالمحافظة وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد عبد الرسول وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والشيخ محمد الامين وكيل مديرية الاوقاف باسيوط.

وأصدر المحافظ تعليماته بتفعيل دور مديريات التربية والتعليم والاوقاف والشباب والرياضة والقوى العاملة بضرورة العمل على تحقيق المستهدف السنوى من خلال فتح فصول لتعليم الكبار بالمدارس ومراكز الشباب والرياضة ودور العبادة " فترة مسائية " وعمل دعاية واعلان لتلك البرامج بدور العبادة ومختلف المؤسسات لخفض نسبة الامية بالمحافظة والحث على التعليم كما اصدر توجيهاته بتفعيل دور الرائدات الريفيات بمديرية الصحة لفتح فصول تعليم للكبار بمختلف قرى ونجوع المحافظة بما يتناسب مع ظروف الدارسين ومحل اقامتهم.
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