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رياضة

يوسف: بعثة الترجي تلقت كل الدعم.. وحافلة الأهلي تعرضت لتفتيش مماثل

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 01:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن بعثة فريق الترجي التونسي تلقت الدعم الكامل من مسئولي النادي خلال تواجدها في برج العرب قبل مواجهة الفريقين أمس الأول الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوسف إن تعرض حافلة الترجي لإجراءات أمنية في عمليات التفتيش على أبواب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية يعد إجراءً احترازيا، وهو نفس ما تعرضت له أيضًا حافلة الأهلي، في ظل التشديدات الأمنية الاحترازية وقتها؛ بسبب الحادث الإرهابي الغشيم الذي ضرب إحدى المحافظات في نفس يوم المباراة.

وأوضح أنه جمعه حديث مع رياض بن نور، نائب رئيس الترجي ورئيس البعثة عقب انتهاء المباراة؛ من أجل الاطمئنان على البعثة التونسية، وتلبية كل احتياجاتها قبل مغادرة برج العرب، مؤكدًا تعاون الأهلي الكامل مع بعثة الترجي أثناء تواجدها في مصر.

يذكر أن الأهلي يطير إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة الترجي مساء الجمعة المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي 3-1.
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