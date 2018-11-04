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ديني

أمين الفتوى يوضح أفضل وقت لصلاة القيام

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 02:44 م
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة القيام اسم جامع لكل الصلوات التي تصلى بعد العشاء وحتى الفجر .

وأضاف "عبدالسميع"في إجابته عن سؤال سيدة عبر لقائه برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، " هل صلاة التراويح هي صلاة القيام وافضل وقت لها ؟"، أن صلاة التراويح جزء من صلاة القيام، وتسمى بهذا الاسم في شهر رمضان الكريم لأن المصلين يأخذوا فيها قسطا من الراحة بين كل ركعتين .

وأوضح أمين الفتوى أن أفضل وقت لصلاة القيام، في آخر الليل قبل الفجر بـ3 أو 4 ساعات .
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