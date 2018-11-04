المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة يقف دقيقة حدادا على شهداء حادث المنيا

بدأ المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة إجتماعه اليوم الاحد بمجمع دمنهور الثقافي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث المنيا الإرهابي الذي راح ضحيته عدد من الأبرياء المدنيين.



وذلك بحضور الدمتورة نهال بلبع - نائب المحافظ والمهندس عبد الرحمن الشهاوي - السكرتير العام و المهندس حازم الاشموني - السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية .



وأكد اللواء لمحافظ على قدرة الدولة من خلال تماسك جبهتها الداخلية وصلابة قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية في مواصلة مسيرة التنمية والتصدي للإرهاب الأسود وإقتلاع جذوره والسير فى الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الأمن والإستقرار في ربوع الوطن والحفاظ على مقدرات الدولة.

