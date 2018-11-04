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أخبار العالم

هيئة الأرصاد السعودية تصدر سلسلة من التحذيرات للمواطنين .. فيديو وصور

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
حسام رضوان

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، المواطنين بإصدار سلسلة من التنبيهات لعدة مناطق بالبلاد من استمرار تدهور الأحوال الجوية، والسويل التي لم تحدث منذ 20 عاما.

وبحسب ما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، نوهت الهيئة بأن استمرار هطول الأمطار المتراوحة بين الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة والتي تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تتسبب في جريا السيول في مناطق، مكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة والجوف والحدود الشمالية.

وأضافت أن لجنة الطوارئ للهيئة أجرت صباح اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات الحالة الجوية في جميع أنحاء المملكة.

وأشارت الهيئة إلى أن معدلات هطول الأمطار على أراضي المملكة متوسطة بشكل عام.

وتابعت أن جدة سجلت أعلى كمية من الهطول بلغت مستوى 30.6 ملم في جنوب المدينة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت عرعر أعلى كمية أمطار بلغت 36.9 ملم.

وتلقى الدفاع المدني 164 بلاغا أثناء اضطرابات الحالة الجوية خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظات منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها، ووباشرت فرق الإنقاذ بإنتشال 20 محتجزا من أربع محافظات في المنطقة.


هيئة الأرصاد السعودية تصدر سلسلة من التحذيرات للمواطنين .. فيديو وصور
هيئة الأرصاد السعودية تصدر سلسلة من التحذيرات للمواطنين .. فيديو وصور
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