تورينو يضرب شباك سامبدوريا برباعية في الكالشيو الإيطالي .. فيديو

حقق فريق تورينو فوزاتً عرضًا علي ضيفة علي ضيفة سامبدوريا بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت الفريقن علي ملعب " ملعب لويجي فيراريس ( ماراتسي )" ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز .



تقدم أندريا بيلوتي لتوريني بعد مرور 12 دقيقة ليعود بعدها ويعزز من تقدم فريقة بالهدف الثاني من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني عاد ياغو فالكي وأحرز ثالث الأهداف.



وقلص فابيو كوالياريلا النتيجة لصالح فريق تورينو في الدقيقة 65، لكن أرماندو إتز عاد وأحرز رابع الأهداف ليقتل طموح الفريق المنافس في العودة.



وبهذه النتيجة رفع تورينو رصيده الي 17 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة في المركز العاشر.



وفي مباراة أخري ومن نفس الجولة حقق ساسولو فوزًا علي كييفو فيرونا بهدفين دون رد ليرفع رصده الي 18 نقطة في المركز السادس.