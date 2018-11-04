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سكرتير حزب الوفد: الرئيس السادات كان سابق عصره

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 08:18 م
الرئيس الراحل محمد
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
حمزة شعيب
قال طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن السلام اليوم الأحد، خلال منتدى شباب العالم، وفقا لما يراه من دمار في بلدان كثيرة مجاورة.

وأضاف "التهامي"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الكثيرين لم يعرفوا فضل الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلا بعد رحيله، وتابع: "الرئيس السادات كان سابق عصره ورأى خطوات لم يدركها غيره، ولذلك كان هناك من يعترض على قراراته".

وأكد أن الحديث عن السلام ليس استقرار دولة أو مؤسسات وإنما استقرار مواطن.
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