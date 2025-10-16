قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نزار أبو إسماعيل: تحسن مؤشرات الاقتصاد يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وقطر للتعاون في المجال الصحي
الأحد.. إتاحة الموقع الإلكتروني لحجز 6797 قطعة أرض بمشروع بيت الوطن
ضبط مصنع لتدويل زيوات السيارات المستعملة وتكريرها بدون ترخيص بدمياط
رئيس الوزراء يتابع موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية
مؤمنة ضد الاختراق.. كواليس إصدار البنك المركزي لمنصة هوية وموعد الاطلاق وفوائدها
رئيس الوزراء العراقي: ننظر بأهمية إلى مستقبل علاقات التعاون مع الدول أعضاء حلف الناتو
تفاصيل إنشاء مصنع أدوية «مصري - كويتي» يُدار بخبرات وكوادر مصرية
شبكة عالمية تدافع عن محمد صلاح: أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي
صحة غزة: استشهاد 23 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار
الزمالك يدرس تجديد عقد حسام عبدالمجيد .. وتأجيل الملف لهذه الأسباب
«آبل» تكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو .. اعرف مواصفاتها
غزة تحاول النهوض من الركام وسط أزمة مياه خانقة ودمار

هاجر ابراهيم

أكد يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من مدينة غزة، أن الأوضاع في المدينة ما زالت صعبة رغم بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن المنطقة تعرضت خلال الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة لعملية عسكرية واسعة خلّفت دمارًا كبيرًا في أحياء عدة.

وقال «أبو كويك» خلال مداخلة عبر الهواء مباشرة، إن الطواقم الميدانية تواجدت عند مفرق الغفري على شارع الجلاء، حيث تجري محاولات لإعادة الحياة تدريجيًا إلى المدينة، خاصة في مناطق حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ والأطراف الشمالية من غزة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى أن بعض المناطق، مثل الزرقاء ومحيط بركة الشيخ رضوان، جرى مسحها بالكامل وتحتاج إلى معدات ثقيلة لرفع الركام وتسوية الأراضي تمهيدًا لإقامة مخيمات مؤقتة للنازحين.

وأضاف المراسل أن اللجنة المصرية بدأت أعمال تسوية في بعض المناطق لإنشاء خيام تستوعب العائدين من وسط وجنوب القطاع، لافتًا إلى أن الأزمة الأكبر حاليًا في غزة هي أزمة المياه، إذ لم تصل الإمدادات المائية إلى معظم أحياء المدينة، ما أجبر السكان على الاعتماد على شاحنات محملة بالمياه المحلاة لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشار أبو كويك إلى أن عمليات التجريف الإسرائيلية تسببت بإغلاق العديد من الطرق، فيما تبذل بلدية غزة جهودًا لفتح الشوارع الرئيسية مثل شارع الشفاء وحي النصر وشارع الجلاء حتى مفرق الصاروخ في الجهة الشمالية. ومع ذلك، تبقى الطرق الفرعية المؤدية إلى الأحياء السكنية مدمرة، ما يعوق عودة كثير من العائلات النازحة.

وأوضح أن حي الرمال يُعد من المناطق القليلة التي حافظت على بعض مظاهر الحياة، بينما تبدو بقية الأحياء في حاجة ماسة إلى جهود إعادة إعمار عاجلة تُمكّن الأهالي من العودة واستعادة الحد الأدنى من مقومات المعيشة.


 

