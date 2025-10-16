روسيا ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو ليست طرفا في "صفقة غزة"، وبالتالي فمن غير المرجح أن تشارك في إعادة الإعمار القطاع.

وفي وقت لاحق، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن دعمه للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نأمل بشدة أن يتم تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

في الوقت نفسه، أشار لافروف إلى أهمية وضع خطة لإقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

وأضاف لافروف أن موسكو ستكون مستعدة للمشاركة في دعم أي اتفاقيات إذا طلبت الأطراف المعنية مساعدتها.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، تسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في غزة، غالبيتهم من النساء والأطفال في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.