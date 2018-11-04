هاني حنا: الرئيس السيسي عبر بصدق عن إحساسه بمشاكل الشارع المصري

قال هاني حنا، نجل المؤرخ ميلاد حنا، مؤلف كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية، إن منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في مدينة السلام "شرم الشيخ" يدعم تلاقي الحضارات والأفكار العالمية المختلفة وتنوعها، ما يساهم في إثراء الحوار وتغيير الأفكار القديمة التي تعرقل مسيرة الأمة.





وأوضح "حنا"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مروج إبراهيم علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤتمر الشباب يمثل تفاعلًا فكريًا يجني ثماره ويساهم في دفع عجلة التقدم.





وأشار نجل المؤرخ ميلاد حنا، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن إحساسه بالشارع المصري، وقد أوضح الأزمات الاقتصادية التي تعوق مسيرة التقدم والازدهار بالشارع المصري.