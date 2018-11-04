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أخبار العالم

القوات اليمنية تحقق انتصارا كبيرا على الحوثيين في الحُديدة

الأحد 04/نوفمبر/2018 - 11:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
قالت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية بأن القوات اليمينة تمكنت اليوم من السيطرة الكاملة على المدخل الشرقي لمدينة الحديدة المعروف بـ"قوس النصر"، بعد أن خاضت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي، تعرضت فيها الأخيرة لخسائر فادحة.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات اليمنية أن شوارع الحديدة شهدت فرارًا جماعيًا لمليشيات الحوثي إلى داخل الأحياء السكنية بعد مصرع وجرح العشرات منهم.

وأوضح أن القوات المشتركة تتقدم صوب دوار المطاحن مسنودة بغطاء جوي من مقاتلات التحالف العربي التي تواصل دك التحصينات الدفاعية للمليشيات الحوثية.

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