المتحدث باسم البرلمان: بعض مواد الدستور تحتاج إلى التعديل لمواكبة الواقع

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن الدستور المصري يحتاج إلى تعديل بعض النصوص، معلقًا «كمواطن مصري إذا عرض على تعديل الدستور في استفتاء سأوافق».



وتابع حسب الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « لماذا يوجد تخوف من تعديل الدستور، طالما الإرادة بيد الشعب الذي يعد مصدر السلطات».



وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب «نحتاج إلى قراءة بعض نصوص الدستور لتكون أكثر ملاءمة للواقع بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار»، مشيرا إلى أن فرنسا عدلت بعض مواد دستورها خلال 24 ساعة.



