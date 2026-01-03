الزراعة: حملة مكبرة لحماية الرقعة الخضراء في كرداسة

أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة للمرور الميداني والمتابعة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إزالة نحو 262 حالة تعدي في المهد.

​وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطاً أحمر، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأشار إلى أن مهندسي الإدارة قاموا بمرور ميداني مكثف شمل محافظات: الشرقية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الفيوم، والإسماعيلية، لمتابعة جهود وإجراءات إزالة التعديات، فضلا عن جهود المتابعة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم الإشراف ومتابعة ازالة نحو 262 حالة تعدٍي شملت حالات تعدي فورية في المهد، وأخرى لتعديات سابقة، وذلك بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية المعنية، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار التعدي.

​وفي سياق متصل، شهدت محافظة الجيزة حملة إزالة كبرى، حيث التقى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في مستهل الحملة، بالدكتور عادل النجار، محافظ الجيزة، وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال التعديات، وموقف الازالات.

وأشار إلى أن حملة الازالة استهدفت عدداً من الحالات بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بمشاركة المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، حيث تم ازالة المخالفات بالكامل، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف حملات المرور من قبل أجهزة مديرية الزراعة والوحدات المحلية لرصد أي مخالفة وإزالتها فوراً، مع إحالة المقصرين في أداء مهامهم إلى جهات المختصة، لضمان الانضباط في ملف حماية الأراضي، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة، باستمرار الحملات بكافة المحافظات على مدار الساعة، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية خلال العطلات الرسمية وفترات المساء.