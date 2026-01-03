قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: حملة مكبرة لحماية الرقعة الخضراء في كرداسة

الزراعة
الزراعة
شيماء مجدي

أعلنت الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة للمرور الميداني والمتابعة في عدد من المحافظات، أسفرت عن إزالة نحو 262 حالة تعدي في المهد.

​وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها خطاً أحمر، تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وأشار إلى أن مهندسي الإدارة قاموا بمرور ميداني مكثف شمل محافظات: الشرقية، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الفيوم، والإسماعيلية، لمتابعة جهود وإجراءات إزالة التعديات، فضلا عن جهود المتابعة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات،  لافتا إلى أنه تم الإشراف ومتابعة ازالة نحو 262 حالة تعدٍي شملت حالات تعدي فورية في المهد، وأخرى لتعديات سابقة، وذلك بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية المعنية، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان عدم تكرار التعدي.

​وفي سياق متصل، شهدت محافظة الجيزة حملة إزالة كبرى،  حيث التقى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، في مستهل الحملة، بالدكتور عادل النجار، محافظ الجيزة، وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومدير وحدة المتغيرات المكانية، لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال التعديات، وموقف الازالات.

وأشار إلى أن حملة الازالة استهدفت عدداً من الحالات بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، بمشاركة المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وبالتعاون مع الوحدات المحلية، حيث تم ازالة المخالفات بالكامل، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف حملات المرور من قبل أجهزة مديرية الزراعة والوحدات المحلية لرصد أي مخالفة وإزالتها فوراً، مع إحالة المقصرين في أداء مهامهم إلى جهات المختصة، لضمان الانضباط في ملف حماية الأراضي، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات وزير الزراعة، باستمرار  الحملات بكافة المحافظات على مدار الساعة، مع تفعيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية خلال العطلات الرسمية وفترات المساء.

الزراعة حماية الرقعة كرداسة الرقعة الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

بسبب تسرب غاز السخان.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

رئيس مدينة بورفؤاد : استمرار حملات مكافحة الناموس خلال ورديات صباحية و مسائية

محافظ البحيرة

اليوم.. 300 لجنة تستقبل ناخبي البحيرة في انتخابات جولة الإعادة بـ 4 دوائر

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد