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رياضة

محمد يوسف: لم أتحدث مع هاني رمزي بشأن وليد سليمان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 12:21 ص
وليد سليمان فى مباراة
وليد سليمان فى مباراة الترجي
حسن العمدة
أكد محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي، أنه لم يتحدث مع هاني رمزي بشأن عدم ضم وليد سليمان لقائمة المنتخب المحلية المواجهة لمنتخب تونس منتصف الشهر الجاري.

وقال يوسف في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد : لم أتطرق في الحديث مع هاني رمزي لأسباب عدم ضم وليد سليمان للمنتخب.

وأردف : كلا منا له اختصاصاته، لن أتدخل فى عمله.
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