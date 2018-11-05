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رياضة

طاهر محمد طاهر: الاحتراف هدفي منذ الصغر وأعمل لتحقيقه.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:33 ص
طاهر محمد طاهر فى
طاهر محمد طاهر فى مداخله مع الاعلامي هاني حتحوت
حسن العمدة
أكد طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، أن الاحتراف هو هدفه، ويعمل لأجل تحقيقه منذ الصغر.

وقال "طاهر" خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سيكون هناك مباريات قوية مع المنتخب في الفترة المقبلة، ومستعد للمشاركة مع المنتخب لأول مرة".

وتابع: "سيكون هناك مباراتين قويتين أمام تونس، ومباراة الإمارات ستكون كبيرة أيضًأ".
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