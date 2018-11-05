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رياضة

حمادة صدقي: كثرة المحترفين سبب تأهلنا للمونديال.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 01:32 ص
صلاح والنني
صلاح والنني
حسن العمدة
أكد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر الأسبق، أن وجود أكثر من لاعب مصري بالدوريات الأوروبية كان سببًا في تأهلنا لمونديال روسيا.

وقال "صدقي" في تصريحاته لبرنامج الماتش، والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": القاعدة الكبيرة للمحترفين المصريين بالخارج سبب في تأهلنا لكأس العالم بروسيا.

وتطرق للحديث عن محمد صلاح قائلا: "يمتلك خبرات كبيرة رغم صغر سنه وتعامل مع أكثر من مدرب في المنتخب".
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