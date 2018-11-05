السيسي: الصراع داخل اليمن دولي ولا نستطيع التأثير على الأطراف هناك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشاكل في المنطقة العربية معقدة ومركبة، وتحتاج لجهود كبيرة وقدرة على التأثير.



وأضاف السيسي، خلال لقائه مع بعض الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أن الصراع داخل اليمن ليس بين الحوثيين والسلطة فقط، ولكنه صراع بين دول ويُدار على أرض اليمن، مؤكدًا أن مصر لها حدود ولا تستطيع التأثير على كل الأطراف.



وتابع أن هذا الأمر ينطبق على سوريا وليبيا وجميع الدول التي تشهد صراعات، معربا عن أمله أن تنتهي تلك الصراعات ليعيش العالم في أمان وسلام.