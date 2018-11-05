ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: الصراع داخل اليمن دولي ولا نستطيع التأثير على الأطراف هناك

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 06:28 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
توك شو
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشاكل في المنطقة العربية معقدة ومركبة، وتحتاج لجهود كبيرة وقدرة على التأثير.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع بعض الشباب المشاركين في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، أن الصراع داخل اليمن ليس بين الحوثيين والسلطة فقط، ولكنه صراع بين دول ويُدار على أرض اليمن، مؤكدًا أن مصر لها حدود ولا تستطيع التأثير على كل الأطراف.

وتابع أن هذا الأمر ينطبق على سوريا وليبيا وجميع الدول التي تشهد صراعات، معربا عن أمله أن تنتهي تلك الصراعات ليعيش العالم في أمان وسلام.
loading...

ترشيحاتنا

براءة 10 سعوديين وكويتيين من تهمة حيازة سلاح خلال صيد غزلان مصرية مهددة بالانقراض

تعرف على أبرز تصريحات الرئيس السيسي فى ثاني أيام منتدى شباب العالم.. فيديو

هبوط في أسعار النفط بسبب استثناءات العقوبات المفروضة على إيران

ارتفاع معدل تأسيس الشركات لـ9078 شركة باستثمارات 20.7 مليار جنيه

محمد يوسف يفجر مفاجأة حول مشاركة أحمد فتحي أمام الترجي ..فيديو

مديرة أولى جلسات منتدى شباب العالم تكشف تفاصيل شخصية عن حياتها لأول مرة

السيسي: مبيسهرنيش غير مصر ودا من زمان وربنا شاهد

طريقة مبتكرة في ترع الأقصر لمنع تجمع القمامة بها

نجل خاشقجي يكشف آخر لقاء جمعه بوالده في تركيا

السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو

قصة فرغلي باشا ملك القطن.. صعيدي تعلم الفرنسية والإنجليزية ورفض منصب وزارة المالية

قرار جمهوري عاجل من السيسي يهم ملايين المصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي عياش يشعل حفله بمهرجان الموسيقى العربية بـ الله عليكي يا مصر

رامي عياش مع كورال أطفال الأوبرا في أغنية أمي‎ .. صور

بعد الهجوم الحاد عليها.. مي عبد الله تكشف مراحل نحت تمثال محمد صلاح.. صور

شاهد.. كيم كاردشيان تصدم متابعيها بفستان ومكياج Over

الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم تنشر أقوى كلمات المتحدثين في المؤتمر.. إدانة الإرهاب وإقرار السلام وحماية البيئة أهم المحاور

فيديو

السيسي: الجيش المصري ليس مذهبيا أو طائفيا وهدفه الحفاظ على الدولة
أول تعليق من الرئيس السيسي عن العملة الأفريقية الموحدة.. فيديو
السيسي يكشف لـ شباب العالم عن هدف حياته.. فيديو
الرئيس السيسي: أنا إنسان صادق وأمين ولا أتحدث إلا بما أقتنع به .. فيديو
لحظة عرض الفيلم التونسى فى عينيا داخل أحد السجون .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟

هل تؤيد مشروع قانون بالبرلمان يحظر النقاب في الأماكن العامة؟