بريطانيا تحث على قيام مجلس الأمن الدولي بعمل بشأن الأزمة في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم الاثنين إنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإنهاء العمليات القتالية في اليمن والتوصل لحل سياسي للحرب الدائرة هناك.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن هانت اتفق مع مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن على أن الوقت حان كي يقوم مجلس الأمن بعمل لتعزيز عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.



وقال البيان "العمل الذي ستضطلع به بريطانيا في مجلس الأمن الدولي سيساعد على تحقيق هذا الهدف وضمان أن يتم تنفيذ وقف كامل لإطلاق نار ،عندما يتحقق، بشكل كامل ". ولم يحدد البيان العمل الذي ستقوم به بريطانيا على وجه الدقة.