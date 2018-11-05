تمارين رياضية لتقوية عضلة الركبتين.. فيديو

قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية لتقوية عضلة الركبة.



وأوضح «أبو هاشم»، خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، الطريقة السليمة لصعود السلم، والطريقة الامثل للقيام بتمارين لتقوية عضلة الركبة.



وأوصى خبير اللياقة البدنية بالاستمرار في التمارين الرياضية لتحقيق فائدة أكبر، منوها بأن الرياضة تفرق كثيرا في تحسن الحالة الصحية للجسم، خاصة يوما بعد يوم.

