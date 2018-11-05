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رياضة

الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:16 ص
عصام الحضري
عصام الحضري
إسراء أشرف
وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بعدما تم تخليد مقتنياته في المتحف الخاص بهم بزيوريخ أكبر مدن سويسرا.

وقال الحضري، في تغريدة، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "شرف عظيم أن يتم تخليد مقتنياتي في متحف فيفا بزيوريخ، بعد تحقيق الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم".

وكان الحضري دخل تاريخ كأس العالم، كأكبر لاعب يشارك في النهائيات، وكسر رقم الكولومبي فريد موندراجون الذي سجله في نهائيات البرازيل 2014.

وتألق الحضري في بطولة كأس العالم الماضية، والتي أقيمت في روسيا، أمام المنتخب السعودي، وصد ركلة جزاء لفهد المولد وأبعد العديد من الكرات قبل أن تهتز شباكه بهدفين متأخرين في كل شوط.
الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور
الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور
الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور
الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور
الحضري يشكر الفيفا بعد تخليد مقتنياته في متحف زيوريخ.. صور
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