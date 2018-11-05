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محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما
زياد السويفى
تكرم مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بالتعاون مع جمعية البر والتقوى المصرية، حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما لعام 2018 وكذلك مراجعي حفظ القرآن الكريم في ثلاثين يوما، وذلك يوم السبت الموافق 11-11-2018.

وأكد الدكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في بيان، أن التكريم يتم كل عام بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بنطاق المحافظة تشجيعا للطلاب لتمسكهم ولتدبرهم آيات الذكر الحكيم وحفظه، مشيرا إلى أن التكريم سيكون بمبنى مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ظهرًا.
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
تكريم حفظة القرآن الكريم بدورة الـ 60 يوما بدمياط.. السبت
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