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رياضة

برشلونة يتلاعب بمشاعر جماهيره بشأن سفر ميسي إلى ميلان

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
أثار نادي برشلونة الإسباني، جدلًا كبيرًا بشأن سفر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق، إلى إيطاليا، مع بعثة البارسا، استعدادًا لمواجهة إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام برشلونة بحذف التغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي "تويتر"، مساء أمس، بشأن تواجد ميسي في قائمة الفريق لمواجهة إنتر ميلان، ونشر قائمة جديدة لا تتضمنه، ثم حذفها ونشر قائمة جديدة تشهد تواجده مرة أخرى.

وعلق أحد مشجعي برشلونة على التغريدة التي نشرها الحساب الكتالوني عبر تويتر بتواجد ميسي ضمن القائمة قائلًا: "قف عن التلاعب بمشاعرنا".

وكان ميسي تعرض لإصابة قوية، خلال مشاركته مع برشلونة، في مباراة إشبيلية والتي انتهت بفوز البارسا برباعية مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وسابق النجم الأرجنتيني الزمن وعاد للتدريبات بعد 10 أيام فقط من إصابته، وقبل انتهاء المدة التي أعلن عنها نادي برشلونة، وهي ثلاثة أسابيع، بعد تعرضه لكسر في الذراع الأيمن، مما أدى لاستبعاده عن المشاركة مع البارسا في مباراة إنتر ميلان الماضية بدوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن النجم الأرجنتيني جاهز للمشاركة مع الفريق الكتالوني، ضد النيراتزوري، غدًا الثلاثاء.

وجاءت قائمة البارسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن - سيليسن - إيناكي بينيا.

خط الدفاع: سيميدو- بيكيه - لينجليت - ألبا - سيرجي روبيرتو - شومي.

خط الوسط: راكيتيتش - بوسكيتس - دينيس سواريز - كوتينيو - آرثر - رافينيا - فيدال - ألينيا.

خط الهجوم : سواريز - ميسي - ديمبلي - مالكوم - منير الحدادي.
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