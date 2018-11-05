مصر وتونس ضد الفتنة.. الأهلى والترجي إيد واحدة قبل النهائى الافريقي

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونظيرته التونسية، ماجدولين الشارني، اليوم الإثنين، التحضيرات الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي والترجي، المقرر لها الجمعة المقبلة، باستاد رادس.



وأكد أشرف صبحي، خلال اللقاء على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن تواجد الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يدل على مدى قوة وتطور الكرة العربية.



وأعرب أشرف صبحي وماجدولين الشارني، عن أملهما أن تكون الجماهير التونسية والمصرية على قدر المسؤولية في النهائي الأفريقي، وأن يكون التشجيع المثالي شعار المباراة.



وأشاد صبحي بمستوى مشاركة وفود شباب تونس في مختلف المحافل والمؤتمرات العربية.



وتطرق الوزيران خلال اللقاء، إلى عدد من الملفات المتعلقة بالعمل الشبابي والرياضي، وتقييم البرامج المنفذة بين البلدين، والعمل على تطوير العلاقات نحو آفاق أكبر في مجالي الشباب والرياضة.



وفى هذا السياق حرص رئيس الحكومة التونسيبة على عقد اجتماع عاجل مع رئيس الاتحاد التونسى ورئيس نادى الترجى من أجل بحث سبل استضافة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا ، وأكد على حسن استقبال الأهلى وجماهيره مؤكدا أن الفريق المصرى يعد احد أهم الاندية داخل القارة الإفريقية والذى تربطه علاقة تاريخية مع كافة الأندية فى تونس .



وعلى الجانب الآخر أكد محمد يوسف مدير الكرة بالأهلى أن المباراة ستكون رائعة بين الفريقين الكبيرين الأهلى والترجى مشيرا إلى قوة العلاقة بين الناديين.



وأوضح يوسف ثقته الكبيرة فى خروج المباراة فى أفضل شكل ممكن رافضا دعوات التعصب الأعمى من قبل البعض ومحاولة تسخين الأجواء.



وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، رسالة إلى ناديى الأهلى والترجي التونسى قبل المباراة المرتقبة التى تجمعهما الجمعة المقبلة على ملعب "رادس"، فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا.



وقال "كاف"، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، "أحيى روح المنافسة الشريفة.. تنافس باحترام.. واربح بشرف".



ويواجه الترجي فريق الأهلي يوم الجمعة المقبلة على ملعب "رادس" فى "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب "برج العرب" الجمعة الماضى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 3 – 1.

