عرفات يتفقد أعمال إنشاء محور دراو بتكلفة 1.356 مليار جنيه.. صور

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، يرافقه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، واللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، موقع انشاء محور دراو على النيل بمحافظة أسوان، والذي يربط بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة / أسوان" بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة / أسوان"، والذي يبلغ طوله 18 كيلومترا، وعرضه 21 مترا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 1,356 مليار جنيه.



وأكد عرفان أنه تمت إجراءات الاسناد الخاصة بهذا المشروع وجار اعداد الرسومات لافتا ان مدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهرا، مضيفا أنه يتم حاليا تنفيذ عدد من المحاور الكبرى على النيل فى صعيد مصر، وأن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم هذه المحاور في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل منوها إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق جديدة في الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.