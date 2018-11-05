عبور 44 سفينة قناة السويس اليوم

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم 44 سفينة بحمولات بلغت مليونين و 700 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم عبور 19 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليونا و200 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الدنماركية "موناكو ميرسك" بلغت 221 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 25 سفينة بحمولات بلغت مليونا و500 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية اسطنبول بحمولة بلغت 181 ألف طن.

