كما انفردنا.. الإثيوبي تيسيما حكما لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا



وجاء الاستقرار على تواجد تيسيما حكما للمباراة النهائية فى ظل المستوى المميز الذي يقدمه في الفترة الأخيرة، ما أدى إلى اكتسابه ثقة المسئولين في لجنة الحكام بالكاف.



وكان الأهلى فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية بملعب برج العرب.





وكان صدي البلد انفرد أمس بخبر تعيين الإثيوبي تيسيما لإدارة لقاء إياب الأهلي والترجي.

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اختيار الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما لإدارة مباراة الأهلي والترجي المقرر إقامتها الجمعة المقبلة بملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.