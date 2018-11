حكاية مصريين رفعا اسم مصر في السينما الأمريكية.. رامي مالك يتصدر بـ Bohemian Rhapsody بوكس اوفيس.. ومينا مسعود يجسد علاء الدين أمام ويل سميث

رامي مالك شارك في سلسلة أفلام Twilight Saga

العالمية ليست بالتقاط صور مع نجوم ونجمات هوليوود بالمحافل الدولية أو المشاركة في فيلم أمريكي بمشهد أو مشهدين .. بل بتحقيق انجازات من خلال المشاركة في بطولة أفلام مهمة وتحقيق إيرادات شباك تذاكر السينما العالمية وتصدر الصحف الأجنبية ..وعلى هذا النهج سار المصريان رامي مالك ومينا مسعود .. اللذين يواصلان مشوار العالمي عمر الشريف.تصدر المصري رامي مالك لائحة شباك تذاكر السينما الأمريكية بفيلمه الجديد Bohemian Rhapsody الذي حقق 50 مليون دولار أمريكي في أيام قليلة.ويجسد مالك شخصية المغني فريدي ميركوري في فريق الروك البريطاني Queen، ويشارك في بطولته بن هاردي ، مايك مايرز، جوزيف مازيلو وغويليم لي.وولد مالك في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا، لأبوين مصريين. وكان والده مرشد سياحي في القاهرة.في عام 2006، قدم مالك دورًا مستوحى من أصوله المصرية كفرعون في فيلم Night at the Museum و ظهر أيضًا في الأجزاء الأخرى بنفس الدور في Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009) وNight at the Museum : Secret of the Tomb(2014).اشتهر من خلال دوره في مسلسل Mr Robert و شارك في سلسلة أفلام بدور دور مصاص دماء مصري الأصل Twilight Saga و وترشح لجائزة الغولدن جلوب، وفاز بجائزة إيمي لأفضل ممثل.-مينا مسعود :ولد في 17 سبتمبر 1992 بالقاهرة لأبوين مصريين وترعرع في أونتاريو بكندا.ينتظر الكثيرون عرض النسخة الواقعية من فيلم Aladdin الذي يشارك في بطولته المصري مينا مسعود حيث يجسد شخصية علاء الدين امام النجم العالمي ويل سميث.بدأ مينا مسعود مسيرته الفنية من خلال مسلسل what happens next وشارك في مسلسل open heart عام 2015.لعب الحظ دورا كبيرا في اختيار مينا مسعود لتجسيد دور علاء الدين لأن شركة ديزني تطلبت شاب ذو ملامح شرقية لكي يناسب مع الدور، ومن أهم أعماله الفنية المنتظرة مسلسل Jack Ryan.