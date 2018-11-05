السيسى: محتاجين 130 مليارا للتعليم قولولى أعمل إيه وأحلها إزاى..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يجب تدشين 250 ألف فصل لتغطية احتياجات الدولة المصرية من الفصول المختلفة للتعليم المختلف بتكلفة 130 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم الدفع بـ700 الف طالب وطالبة إلى التعليم كل عام.



وأضاف السيسى، أن خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، أن تطوير التعليم يهدف إلى أن ينظر العالم للشباب المصرى بالبنان، مشيرًا إلى أنه يجب أن نكمل التحدى للنهاية ونحل القضية بجدية ويجب على الحكومة بمساعدتنا كلنا أن نجد حل لتوفير التمويل الكافى لإنشاء 250 ألف فصل.



وتابع " قولولى يا مصريين أعمل ايه وأحلها إزاى، لو اختارت اخد قرارات صعبة من الممكن أن أقول خصموا التكلفة من الوزارات كلها، ولو أردت أن أقول كلام أصعب، مش هنطلع علاوة دورية السنادى للموظفين فى مصر".



