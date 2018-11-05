المبعوث الأمريكي يفجر مفاجأة ويكشف 4 دول ستعوض عجز صادرات النفط الإيراني

كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، عن أسماء الدول التي ستعمل على سد العجز في سوق النفط العالمية بفعل العقوبات الأمريكي على النفط الإيراني.



وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن هوك أكد إن المملكة العربية السعودية والعراق وروسيا ستعمل على تعويض العجز الناتج عن نقص النفط الإيراني.



وأضاف أن الهددف الأمريكي هو الوصول فى النهاية بصادرات النفط الإيرانية إلى "الصفر"، وأن الولايات المتحدة تعتزم منع إيران من الوصول إلى الاسوق لتحقيق ذلك.



وأوضح أن الهدف هو استبدال صادرات النفط الإيرانية من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وروسيا.



كانت الولايات المتحدة قد أعفت 8 دول من عقوبات شراء النفط الإيراني وهي، الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان وإيطاليا واليونان.



يذكر أن روسيا أحد أهم حلفاء إيران الرافضين للعقوبات الأمريكية، ولا تزال إحدى الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.







