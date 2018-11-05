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سفير رواندا بالقاهرة: أفكار السيسي ترفع معنويات الشباب الأفريقي

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 08:28 م
سفير رواندا في القاهرة
سفير رواندا في القاهرة
محمد القاضي
قال صالح هابيمانا، سفير رواندا في القاهرة، إن منتدى شباب العالم أعطى أفريقيا الفرصة لتوجيه رسالة إلى العالم بأن أفريقيا ليست قارة المشاكل والمجاعة فقط، ولكنها قارة نظيفة وجميلة أيضا.

وأضاف هابيمانا، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع على فضائية "تن"، أن الشعب الأفريقي يفتخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي وينظر فيه مصدرا للأمل بأفكاره الواعدة لمواجهة مشاكل القارة، وبأنه أول من حررها اقتصاديا.

وذكر سفير رواندا أن أفكار الرئيس السيسي ومبادراته، ترفع معنويات الشباب الأفارقة، متابعا: "الشعب الرواندي مستعد للمشاركة في برامج التنمية بالقارة الأفريقية".
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