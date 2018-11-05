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أخبار العالم

وسائل الإعلام الأمريكية ترفض بث إعلان لحملة ترامب.. فيديو

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 09:16 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
حسام رضوان
رفضت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بث إعلان لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لدعم المرشحين الجمهوريين في الانتخابات النصفية، بسبب أن الإعلان عنصري، ويظهر به أحد المهاجرين المتهمين بارتكاب جريمة القتل كما يصف قافلة المهاجرين بالمجرمين.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، انضمت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، التي يستثنيها ترامب من قائمة وسائل الإعلام المزيفة، إلى شبكة "إن بي سي"، في التوقف عن بث الإعلان المثير للجدل حول قافلة المهاجرين أيضا، بعد رد فعل عنيف عبر الإنترنت من قبل رواد مواقع التواصل وعدد من مشاهير هوليوود.

وأضافت الوكالة أن الإعلان تم بثه عدة مرات على شاشاتها قبل أن يتم وقفه.

وقالت "إن بي سي"، إنها رفضت عرض إعلانات الحملة لأن صحفييها اعتبروها إعلانات عنصرية.

ويقول إعلان الحملة إن قافلة المهاجرين القادمة من هندوراس وجواتيمالا مليئة بالمجرمين الخطرين، وأن الديمقراطيين سمحوا بدخول لويس براكامونتس، وهو مهاجر غير شرعي أدين بقتل 2 من رجال الشرطة في ولاية كاليفورنيا عام 2014، وأن الرئيس ترامب وحلفءه سيحمون الحدود، كما يحث الإعلان على انتخاب المرشحين الجمهوريين.

كما رفضت عدة وسائل إعلام أمريكية بث الإعلان لهذا السبب من بينها "سي إن إن".

وعلق ترامب على ذلك عبر تويتر "سي إن إن رفضت عرض الإعلان.. أعتقد أنهم يبثون فقط الأخبار المزيفة، ولا يريدون الحديث عن التهديدات الحقيقية التي لا تتناسب مع أجندتهم.. استمتعوا.. وتذكروها يوم الثلاثاء (يوم الانتخابات)".



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