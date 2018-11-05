وزير سياحة لبنان: سأذهب للسفارة المصرية للاعتذار.. وأرسلت بيان تكذيب للصحيفة

نفي أواديس كيدانيان وزير السياحة اللبناني، أن يكون قد أخطأ في حق مصر خلال حواره مع إحدى الصحف؛ مرددا: لبنان ومصر أشقاء ولن أصف مصر بهذه الكلمات التي تداولتها الصحيفة.



وأكد خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتلفظ بأي لفظ يسيء لمصر قائلا: «لا يمكن لمواطن لبناني أن يصف مصر بـ القذرة .. فما بالك بشخص مسؤول.. واعتذرت مرة وسوف أذهب الى السفارة المصرية فى لبنان أقدم الاعتذار مرة أخرى .. لأن تصريحاتي فسرت بطريقة خاطئة».



وتابع: « أكرر اعتذاري أمام المصريين؛ عن الالفاظ التي قالتها الصحيفة»، منوها بأنه يتقبل كل ما يقال عنه من هجوم في وسائل الإعلام المصرية لأنه من حق المصريين الدفاع عن وطنهم .



وأشار إلى أنه أرسل بيانا للصحفية يكذب فيه ما تداولته وسوف تنشره الصحيفة غدا؛ متابعا:« لم أقل مصر دولة قذرة وأتقبل كل الشتائم من المصريين لأنهم يدافعون عن بلدهم ».



ووجه كيدانيان الشكر للاعلامي أحمد موسي؛ قائلا :« مسرور جدا بهجومك عليّ لأن المصري معروف بشهامته والدفاع عن وطنه ولو معملتوش كده متبقوش مصريين».