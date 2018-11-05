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خالد فودة: رئيس مدينة شرم الشيخ الجندي المجهول في تنظيم منتدى شباب العالم

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 10:52 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة
حمزة شعيب
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء إلى مطار شرم الشيخ مباشرةً عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء وطالب المسئولين بالعمل باستمرار، قائلًا: "مش عايز لمبة في شرم الشيخ تنطفئ".

وأوضح "فودة"، خلال حواره مع فضائية "on e"، أن العمل كان يسير على قدم وساق في شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة، لافتًا إلى أن رئيس مدينة شرم الشيخ هو الجندي المجهول في تنظيم المدينة لاستقبال المنتدى العالمي للشباب. 

وأشار إلى أن كل من يعمل في شرم الشيخ سواء في مجال النظافة أو الكهرباء مصري، معقبًا: "ما عنديش حد في المدينة أجنبي غير السياح".
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