خالد فودة: رئيس مدينة شرم الشيخ الجندي المجهول في تنظيم منتدى شباب العالم

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء إلى مطار شرم الشيخ مباشرةً عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء وطالب المسئولين بالعمل باستمرار، قائلًا: "مش عايز لمبة في شرم الشيخ تنطفئ".





وأوضح "فودة"، خلال حواره مع فضائية "on e"، أن العمل كان يسير على قدم وساق في شرم الشيخ بعد سقوط الطائرة، لافتًا إلى أن رئيس مدينة شرم الشيخ هو الجندي المجهول في تنظيم المدينة لاستقبال المنتدى العالمي للشباب.



