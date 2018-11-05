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تعليق ناري من جمال الغندور على قرار CAF بإيقاف وليد أزارو مباراتين

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
البهى عمرو
علق الكابتن جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، على قرار الكاف الخاص بإيقاف أزارو مباراتين وإحالة كارتيرون للتحقيق.

وأوضح "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، المذاع على فضائية "الرافدين" مساء الإثنين، أن لجان الاتحاد الإفريقي تعمل وفقًا للتقرير، وأن المباراة تحتوي على مراقب ومنسق.

وأضاف أن هذه القرارات تتم بعد تقارير رسمية وبعد فحصها، مؤكدًا أن اللجنة لن تصدر أي قرار إلا بعد دراسة التقارير، والرجوع للوائح.

وعن الجدل التحكيمي الخاص بمباراة الأهلي والترجي، قال الحكم الدولي السابق، إنه غير راض عن الحكم، وكذلك الجميع غير راض عنه.
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