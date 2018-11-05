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خبير معلومات يحذر من نشر الفيديوهات والصور على مواقع التواصل

الإثنين 05/نوفمبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
حذر وليد عبد المقصود، استشاري أمن المعلومات وجرائم الإنترنت، من نشر الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي كونها قد تكون وسيلة لنشر الشائعات.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن المستخدمين يساعدون على نشر الشائعات وللأسف الشائعات التي تم رصدها في مصر بعشرات الآلاف كانت موجودة، فعلم الشائعات هو تطور لنقل الشائعة أو الخبر الكاذب.

وأشار عبد المقصود، إلى أن منصات «السوشيال ميديا» أكبر مرآة تعكس ثقافة الشعوب، ويتم من خلالها البحث عن أي معلومات مجهولة لدى الجميع وتتربع منصات السوشيال ميديا على عرش نتائج البحث.

أكد عبد المقصود، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال خلال منتدى شباب العالم أن هناك وجود مواكبة تطور تكنولوجي هائل ولم تكن لدينا جاهزية لاستقبال التطور التكنولوجي.
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